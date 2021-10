Nyheter

UP gjennomførte fartskontroll i 60-sona på fylkesveg 532 Storlandsvegen i Gjemnes mandag. De hadde tatt oppstilling ved Røvik, et sted der mange ofte er for harde på gassen. Denne gagen resulterte kontrollen i 15 forenkla forenkla og ett førerkortbeslag. Høgste fart ble målt til 88 km/t. Kontrollen ble gjennomført fra klokka 09.50-1230, melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter.