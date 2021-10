Freder skolene i 2022 – men i 2023 kan det bli endringer

Nyheter

Kommunedirektøren i Hustadvika vil ikke komme med forslag om å flytte ungdomstrinnet fra Bud skole til Fræna ungdomsskole i Elnesvågen i 2022. Dette har vært ett av mange tiltak som administrasjonen har diskutert som en del av arbeidet med å tilpasse skolene til en elevnedgang de kommende årene. Romsdals Budstikke har blitt kontaktet av pårørende som har reagert på planene i Bud, etter at flyttingen ble lansert som et mulig tiltak på et informasjonsmøte på skolen. Nå slår imidlertid kommunedirektørPer Sverre Ersvik fast at det ikke vil komme noe forslag om flytting av ungdomstrinnet i Bud i 2022.