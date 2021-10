Nyheter

Vi betaler 90 kroner og kjører en nyasfaltert bomveg opp til vakre Skorgedalen, også kalt Moldedalen, for det er stadig flere fra Molde som har hytte her. Så også Kai A. Olsen (71) og Grete Waldal (69). De er iallfall bosatt i Molde, og elsker det, men Kai er opprinnelig bergenser (og det høres), mens Grete er fra Valldal. Dermed ble det slik at den siste turboka deres også har med en del flotte turer fra Fjord kommune. Slett ikke dumt. Vi skal snakke mer om boka, men først får vi en presentasjon av hytta «Kairo», der Kai åpenbart finner ro. Grete også. Hytta ligger noen hundre meter sør for skitrekket.