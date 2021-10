Et kompetansesenter for fotball

Nyheter

Endelig er det artig å se på det norske herrelandslaget i fotball igjen. Oppturen for norsk landslagsfotball skjer på et gunstig tidspunkt. Montenegro ble slått 2-0 foran et fullsatt Ullevaal. Her til lands er «bølgen» et godt bevis på at folk er fornøyd. Mandag gikk den rundt nasjonalarenaen. Tv-titterne kunne slå av skjermen i trygg forvisning om at en VM-plass faktisk er innen rekkevidde. Hjemmekampen mot Latvia i november ble utsolgt i løpet av tre timer.