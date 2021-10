Trafikkulykke i Hustadvika – tre kjøretøy involvert

Nyheter

Politiet melder torsdag klokka 12.30 at det har skjedd ei trafikkulykke på riksveg 64 i Malmefjorden.

«Ved Holamyra er det to biler som er innblandet i en trafikkulykke. Nødetatene er på stedet. Uvisst skadeomfang på involverte personer», skrev politiets operasjonsleder på Twitter.

Like før klokka 14 opplyser politiet at vegen er åpen igjen og at alle biler er fjernet fra stedet.

Politiet etterlyser vitner til ulykka, og ber folk ta kontakt på telefon 02800.

I en oppdatering klokka 12.51 skriver politiet at det skal være tre kjøretøy som er involvert i ulykka.

«Seks personer er tatt hånd om av ambulansepersonell. Per nå er to fraktet til Molde sjukehus og tre personer til legevakt», heter det i den siste meldingen.

– Vet dere noe om hva som er årsaken til ulykka?

– Nei, det er for tidlig å si noe om det. Vi jobber nå med å få oversikt på stedet og snakke med vitner, sier operasjonsleder Borge Amdam til Rbnett.