Nyheter

(Driva) En mann i førtiåra gikk til angrep på to polititjenestemenn som ville pågripe ham for ruskjøring. Det ble en voldsom batalje der mannen tildelte begge tjenestemennene i patruljen slag og spark. Slåsskampen forgikk over noen minutter før politiet fikk brukt pepperspray og overmannet villstyringen. Mannen er siktet for ruskjøring og vold mot polititjenestemann.