Forsikringsselskap: Skift til vinterdekk om du skal til fjells

– Skal du opp i høyden, så skift til vinterdekk nå. Det er for sent når du skrenser rundt på sommerdekk på høyfjellet. Ikke bare risikerer du å skade andre, men du kan også bli stående fast over lengre tid om du er skikkelig uheldig, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.