Et forbilde for alle pressefolk

Årets fredspris går til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Meldingene ble mottatt med jubel fra pressefolk over hele verden. Ytringsfriheten er under press. På Filipinene og i Russland er det rett og slett farlig å utfordre makta gjennom nyhetsartikler og kommentarer. – Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse. De er forbilder, slik en fredsprisvinner skal være.