Krev Toppe som helseminister

Nyheter

Saman med partikollega Per Olaf Lundteigen har Toppe fleire gongar besøkt Kristiansund i samband med sjukehusstriden. Bodskapen har vore at dei vil ha fødeavdeling og akuttmottak ved sjukehuset der også etter at Sjukehuset Nordmøre og Romdal (SNR) på Hjelset står ferdig. Dette gjekk også Senterpartiet til val på.