Motorsykkel utfor kai – ingen personer funnet

Rett før kl. 19 lørdag kveld fikk politiet melding om en motorsykkel som lå på bunnen rett utenfor en kai på Dyrkorn i Fjord kommune, mellom Sjøholt og Stordal. Nødetatene dro til stedet. Det kom olje opp fra motorsykkelen, meldt politiet. Det var da ikke kjent om noen personer var involvert i hendelsen.

Kl. 20.30 opplyste politiet at det var blitt søkt langs stranda, i overflata, og under vann ved hjelp av dykkere, men uten at noen personer ble funnet. Det ble da jobbet med å få opp motorsykkelen.