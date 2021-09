To nye smittede i Hustadvika

Nyheter

Onsdag ble det registrert to nye smittetilfeller i Hustadvika kommune. Det melder kommunen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kommunen skriver her at de to, som er i familie, etter forholdene har det bra.

De to er tilknyttet Eide barneskole, og aktuelle foreldre ved skolen skal ha fått nødvendig informasjon direkte fra skolen. Elevene i de aktuelle klassene har tatt hurtigtest. Disse har fra til nå vært negative, opplyser kommunen.

Smittesporing er gjennomført og nødvendige tiltak iverksatt, opplyser kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale.