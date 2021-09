Nyheter

FNs hovedforsamling åpner

FNs generalsekretær António Guterres åpner årets hovedforsamling i New York. Statsminister Erna Solberg (H) deltar på det som blir hennes siste internasjonale samling. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er på plass.

Trudeau kan miste makten i Canada

Canadiere tok til valgurnene mandag for å velge nye representanter til Underhuset i parlamentet, og tirsdag ventes resultatene. Årets valg, som holdes to år før tiden, kan bety at sittende statsminister Justin Trudeau mister makten. Meningsmålingene har pekt mot et jevnt løp mellom Trudeaus parti De liberale og opposisjonspartiet De konservative.

Arbeiderpartiets landsstyremøte

Partileder Jonas Gahr Støres taler til Arbeiderpartiets landsstyre klokken 13.10. Han vil fortelle om den politiske situasjonen. Mandag ble det klart at Ap, Sp og SV torsdag skal starte sonderingene om mulighetene for å danne flertallsregjering.

Norge møter Kosovo i VM-kvalifisering

Norges fotballkvinner er på plass i Pristina for å møte Kosovo til VM-kvalifiseringskamp tirsdag kveld. De norske kvinnene kommer til kampen etter 10-0-seieren over Armenia på Ullevaal stadion torsdag.