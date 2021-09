Nytt smittetilfelle i Rauma

Nyheter

– Smitten knyttes til tidligere tilfeller, opplyser Rauma kommune i en melding onsdag kveld.

Detter det 65. smittetilfellet i Rauma siden pandemien startet i mars i fjor. 16 personer sitter nå i isolasjon.



Smittetilfellene i september

På sine nettsider oppsummerer Rauma kommune smittetilfellene til nå i september slik:

15.09: Enda en person relatert til tilfellene de siste åtte dagene, har fått påvist smitte. Dette er den 65. person som har blitt smitta i kommunen siden mars 2020.

14.09: En ny registrert smitta i kommunen. Også dette tilfellet kan knyttes til tilfellene vi har hatt i Rauma de siste dagene.

12.09: To personer, som knyttes til tidligere smittede personer i Rauma, har fått påvist smitte søndag. I løpet av søndag er det tatt tester av 9 personer, som følge av disse nye smittetilfellene.

11.09: Lørdag har Rauma fått tre nye registrerte smittede. To av disse er relatert til de tidligere smittetilfeller denne uka. Det tredje tilfellet er tidligere omtalt, og spiller på Åndalsnes IF sitt A-lag. Vi har ikke mottatt flere positive prøver fra andre på laget, men ikke alle svar er mottatt. Spillere på laget som ikke er fullvaksinerte må være i karantene inntil negativ test nummer 2. Det er totalt 61 smittetilfeller i Rauma siden mars 2020.

10.09: Det er to nye personer som har fått påvist koronasmitte fredag. Disse to er også forventa ettersom de er i samme vennekrets som de to tilfellene fra torsdag. Den ene er vaksinert en gang, og den andre er uvaksinert. Dette er det 58. smittetilfellet i Rauma siden mars 2020.

09.09: Det er registrert ett nytt smittetilfelle torsdag, som er i relasjon til den siste smittede onsdag. Vedkommende var uvaksinert, og nærkontakter testes. Dette tilfellet var ventet.

08.09: Ytterligere en person har testet positivt i Rauma. Vedkommende er ikke vaksinert, har milde symptomer, og er satt i isolasjon. Dette tilfellet har ingen relasjon til tidligere tilfeller.

08.09: To nye smittetilfeller registrert i Rauma. Tilfellene er trolig knytta til et arrangement ved en skole i Molde. Det jobbes nå med smittesporing i tett samarbeid med smittevernlege i Molde.

07.09: De to siste dagene er det registrert to nye tilfeller av smitte. Dette er personer som ikke oppholder seg i Rauma, men i et område med større smittetrykk. Den ene har fått svaret på testen sent og er allerede friskmeldt.

05.09: Ett nytt smittetilfelle registrert. Personen har lette symptomer og nærkontakter testes. Skal ikke ha nærkontakter i Rauma. Det er dialog med arbeidsgiver og smittevernlege i en nærliggende kommune.

01.09: En ny person er registrert smitta i Rauma. Vedkommende har oppholdt seg i en større by med mye smitte, og er nå satt i isolasjon. Personen har tatt en vaksine, har bare milde symptomer og har ikke hatt kontakt med andre etter retur til Rauma.