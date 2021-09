Stor stemning for å stemme i solskinnet Romsdal

Nyheter

Klokka er 09 og utenfor Kvam skole parkerer velgerne. Noen vil sikkert parkere Erna også etter åtte år som statsminister, mens andre er sikkert godt fornøyde. Lokalavisa er i gang med et raid for å høre hva slags saker som har vært utslagsgivende for lokale velgere. Den første vi møter er Marin Lange (45), hun bor på Bjørset, og har akkurat stemt her på Kvam skole.