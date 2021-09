Venteliste på 50 barn frå nyttår - jobbar for å skaffe fleire barnehageplassar

Nyheter

– Per i dag går det greitt, vi tildeler no barnehageplassar slik det vart lagt plan for i sommar. Så ser vi at det til våren 2022 blir nye utfordringar med ventelister for barnehageplass igjen. Det seier Ellen Lyngvær Hjelset, konstituert fagleiar for barnehage i Molde kommune.