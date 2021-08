Nyheter

MOLDE: Skolevalget skulle etter planen starte ved de videregående skolene her i fylket denne uka. Etter at fylkeskommunen på rektormøtet sist fredag besluttet av skolevalget ikke skal avvikles med debatt mellom et panel av politikere ved den enkelte skole, har forvirringen vært stor. Fylkesutvalget i Møre og Romsdal drøftet skolevalget mandag ettermiddag. Samtlige politikere understreket at de har respekt for smitteverntiltakene. Ingen hadde lyst til å overkjøre faglige hensyn som ble tatt med smittesituasjonen som grunn til å droppe paneldebattene ved hver skole.