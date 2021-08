Advokatmiljøet om tingrett-avtalen: – Nest beste løsning, men veldig viktig for framtida

Nyheter

– Driften av tingretten på Fylkeshuset har allerede et godt rykte blant norske advokater, så vi er godt fornøyde med å bli værende her i nye og bedre lokaler, sier representanter fra tre av byens advokatfirma om at Domstoladministrasjonen og huseier Fylkeshuset AS har inngått leieavtale for 20 år.