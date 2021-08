Snart vil 16- og 17-åringene i Molde få vaksine

Nyheter

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Mangler Pfizer

Det er anbefalt at innbyggere i denne aldersgruppa får vaksinen Comirnaty fra Pfizer, for det er den det er mest erfaring med for denne aldersgruppa. Molde kommune har for tida kun leveranser av Spikevax (tidligere kalt Moderna.)

- Vi undersøker nå om det er muligheter for å få levert Comirnaty de neste ukene. Og så snart vi har fått klarhet i det, samt fått hentet inn lister over 16- og 17-åringene, vil de få tilbud om vaksine, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i en pressemelding.

Alle i årskull 2004 og 2005

Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at tilbudet går ut til alle i årskull 2004 og 2005. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For dem som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte. De må fylle ut dette skjemaet og ta med på vaksineringsdagen.

16- og 17-åringene anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 -12 uker. Årsaken til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose.