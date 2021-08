[TETT PÅ]

– Jeg er sosialt sterk. Jeg berga meg litt på det

Leif Ersnes kunne knapt lese da han begynte på ungdomsskolen, og er evig takknemlig for lærerne som hjalp ham med dysleksien. Nå tar den frittalende 48-åringen fatt på rektorjobben ved Bergmo Ungdomsskole – sju år etter at han forlot skoleverket med et brak.