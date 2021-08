To nye smittetilfeller i Molde

Nyheter

Molde kommune har onsdag fått melding om to nye smittetilfeller. Begge er barn ved Høgnakken barnehage.

Det opplyser kommunen via ei pressemelding.

Tilfellene utløser ikke behov for å stenge avdelinger. Barnehagen har innført tiltak for å hindre ytterligere spredning, og styrer har i dag orientert foreldrene om situasjonen.

– Mange barn vender i disse dager tilbake til skole og barnehagen etter sommerferien. For å unngå større utbrudd framover så er det veldig viktig at alle barn som får symptomer på forkjølelse blir testet så raskt som mulig, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Molde kommune, Tanja Thalén.



- Ha lav terskel for testing, og gjør det heller en gang for mye enn for lite, oppfordrer hun. Barna skal holdes hjemme fram til de eventuelt har fått negativt prøveresultat.



Molde kommune har nå 21 registrerte tilfeller av korona i august.