Samlet uttalelse fra Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre

Går ut med felles krav til Statnett

De tre interkommunale politiske rådene (IPR) i Møre og Romsdal krever i et brev til Statnett at fylket må sikres krafttilgang og forsyningssikkerhet for kommende vekst og verdiskaping langs kysten.