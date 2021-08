Spadestikk for gigantprosjekt og milepæl for Møreaksen: – Jeg ble beveget

Her setter Odd Helge Gangstad og Odd Jørgen Nilssen spader i jorda som symbolsk start på arkeologiske utgravninger til 100 millioner kroner. De bereder bokstavelig talt grunnen for byggestart for Møreaksen og Kjerringsundet.