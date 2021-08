Jakob Ingebrigtsen klar for semifinale på 1500 meter – Filip Ingebrigtsen ute

Nyheter

Filip Ingebrigtsen løp i det første av tre kvalifiseringsheat og ble bare nummer ti. Dermed måtte han håpe på at tidene på løperne etter de seks beste fra heat to og tre var så svake at han kunne ta seg videre på tid.

Ingen i det andre heatet var i nærheten av tiden til Filip, som lød på 3.38,02. I det tredje heatet var farten høyere, som gjorde at storebror Ingebrigtsen sitt OL er over.

I det tredje kvalifiseringsheatet åpnet Jakob Ingebrigtsen med å ligge nesten sist i heatet, før han satte opp farten med to runder igjen. Likevel var farten i front såpass høy at det ble strekk i feltet.

Ingebrigtsen løp kalkulert og endte på 4.-plass i heatet. Dermed er han klar for semifinale.

Jakob Ingebrigtsen er av favorittene til å stikke av med gullet. Den største gullfavoritten er kenyaneren Timothy Cheruiyot, som ble nummer to i sitt kvalifiseringsheat.

Jakob Ingebrigtsen kom inn til OL med en årsbeste på 3.29,25. Hans personlige rekord lyder på 3.28,68.

Det var de seks beste i hvert heat, samt de seks beste tidene uten det som tok seg til torsdagens semifinale.

Finalen går lørdag.