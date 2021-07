Forsinket vaksinelevering - vaksinetimer utsettes

Nyheter

Alle timer for vaksinering i Moldehallen planlagt tirsdag 3. august, må flyttes til torsdag 5. august, melder Molde kommune på sine nettsider.

Kommunen opplyser at årsaken endring av vaksinedato, er at Molde kommune ikke mottar disse vaksinene før på torsdag.

Kommunen opplyser at de det gjelder vil få en sms både om at den opprinnelige timen er avlyst, og sms med tidspunkt for ny time.

- Husk å bekrefte den nye timen du har fått tildelt. Dersom du ikke kan komme på den nye timen torsdag 5. august, må du avlyse den selv ved å logge inn på helsenorge.no. Du vil da få en ny innkalling, heter det i meldinga fra kommunen.