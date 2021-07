Nye lokaler ferdig om ett år

Nyheter

MOLDE: Domstolene har i mange år holdt til i uhensiktsmessige lokaler i Fylkeshuset i Molde. Etter at planene om nytt tinghus i Molde ble skrinlagt, startet Fylkeshuset AS og Domstoladministrasjonen i 2014 samtaler om ombygging av lokalene. Eiendomsselskapet Fylkeshuset AS har tilbudt seg å bygge om lokalene i andre etasje slik at Romsdal tingrett, Romsdal jordskifterett og Frostating lagmannsrett kunne få lokaler som ivaretar sikkerheten og bedrer arbeidsforholdene for aktørene i domstolene.