– Vi snakket akkurat om at jeg så at Elling fikk litt hjelp da vi gikk opp hit i går, sier peff (patruljefører) Nelly Bjerkeseth Gjendem (14) fra 3. Fræna Aurosen om Elling Hoem Rinde (10) fra Molde. Det er morgenstemning ved idylliske Medgårddammen i Isterdalen, der disse to og Ronja Alice Nes (12) sitter og dingler med beina fra den lille brygga.