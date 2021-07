Kvinner måtte ha hjelp ned fra fjellet

Nyheter

Hovedredningssentralen før Sør-Norge meldte på Twitter klokka 19.23 at to kvinner måtte ha hjelp til å komme ned etter en tur til fjellet Snortungen som ligger 1198 meter over havet ovenfor Isfjorden sentrum. Kvinnene meldte at de sto skårfast, det vil si at de ikke kom verken opp eller ned uten hjelp. Frivillige ble sendt ut får å hjelpe kvinnene ned. Det var dårlig sikt med tåke i området, melder HRS Sør-Norge. Politiet i Møre og Romsdal koordinerte det videre hjelpearbeidet.