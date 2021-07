Handlekraftig ekorn i Isfjorden

Nyheter

Eilin Bjørhovde bor på Øvre Kavli i Isfjorden, med et granholt rett bak huset. Der er det ekorn. Og det er spesielt ett ekorn som utmerker seg, nemlig nydelig Ella. Hun og Eilin har blitt så gode venner at Ella gjerne setter seg på fanget til matmor og lar seg klappe, bare det står nøtter på menyen. Uten nøtter er det mer «nøttelaust». Ella ble enda tammere da katten til Eilin måtte avlives i fjor. Og nå er hun altså så husvarm at Eilin fikk tatt disse fantastiske blinkskuddene mandag ettermiddag. Vi oppdaget Ella på Facebook, men mistenker at hun fort kan gå viralt, eventuelt nasjonalt.