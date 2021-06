Prosjekt til 10-12 millioner:

Forsker på pandemi-samarbeidet: – Helsesektoren har mye å lære av maritime klynge

Hun fikk en idé. Nå leder Berit Kvalsvik Teige et forskningsprosjekt til 10-12 millioner om hvordan helsesektoren har samarbeidet før og under koronapandemien her i fylket. Funn skal komme hele landet til gode.