Etter fire år er planen klar

Fire år etter at ideen ble lansert vedtok kommunestyret torsdag kveld enstemmig Masterplan Reiseliv for Hustadvika. Formålet med planen er å styrke reiselivsnæringen og utvikle Hustadvika som et helårs, bærekraftig reisemål. Det omfattende dokumentet på 40 sider tar for seg de aller fleste sidene ved turismen i Hustadvika, fra satsinger og tiltak for å legge bedre til rette for små og mellomstore reiselivsbedrifter til de virkelig store satsingene. Og konsekvenser for miljø og samfunn.