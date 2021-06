Nyheter

Kontrollen på E136 i Romsdalen ble holdt torsdag.

Da UP sjekket farta samme sted for omtrent en måned siden, var det hele 78 førere som fikk reaksjon fra politiet for å ha kjørt i for høy hastighet. Fem av dem mistet førerkortet.

Torsdag ble det utstedt 56 forenklede forelegg og to førere anmeldes. Høyeste hastighet ble målt til 88 km/t.