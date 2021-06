Frp om Nasjonal transportplan: – Bare tomme løfter

Nyheter

– Uten forpliktende vedtak i Stortinget om å sette av penger og antyde når prosjektene skal startes opp, blir nasjonal transportplan bare tomme løfter fra de andre partiene, sier Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Transportplanen skal behandles i Stortinget mandag og vil gjelde fra 2022 til 2033. Totalt har NTP en ramme på drøyt 1.200 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder er bompenger. Planen er den sjette i rekken som Stortinget vedtar.

Høyre prøvde først å få til en avtale med Frp, som i utgangspunktet krevde en betraktelig budsjettøkning på 400 milliarder kroner, men det ville ingen av de andre partiene være med på.

Frp mener transportplanen er for uforpliktende og ber de andre partiene på Stortinget stille seg bak vedtak som sikrer bevilgninger til en rekke samferdselsprosjekter de neste årene, som Rv 13 over Vikafjellet, RV 15 over Strynefjellet, E134 Bakka-Solheim, E39 Vågsbotn–Klauvaneset, E14 Stjørdal – Storlien og E8 Lavangsdalen.