Nyheter

Årets Isfjorddager bød i helgen på mye interessant program. Det startet med feiende musikk av Åndalsnes og Isfjorden Skolekorps. Så var et tjuetalls salgsboder klare til å by på alt mulig fra håndverk og klær til matvarer og ikke minst maskiner for hagebruk. Blant tilbyderne her, var Alf Kristian Grøvdal og Nina Grøvdal.