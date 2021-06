Nyheter

– Det er exit Møreaksen. Skulle Erna Solberg få regjeringsmakt etter valget, vil vi i Fremskrittspartiet blokkere for penger til Møreaksen. Blir det rødgrønn regjering med Jonas Gahr Søre som statsminister, hjelper det ikke at Ap og Sp er for Møreaksen, for SV vi stemme mot å bevilge penger til Møreaksen. Dermed er det teoretisk umulig for ei regjering å finne penger til Møreaksen. Det er realitetene, sier stortingskandidat Frank Sve til Romsdals Budstikke.