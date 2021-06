Erna til Molde for å legge ned grunnsteinen for ny-sjukehuset

Nyheter

Det melder Helse Møre og Romsdal via ei pressemelding onsdag.

– Vi er stolte og glade for at statsminister Erna Solberg har takket ja til å legge ned grunnsteinen for SNR. SNR vil få stor betydning og bli særs viktig for utviklinga av det framtidige pasienttilbudet for befolkninga på Nordmøre og i Romsdal, sier adm. direktør Øystein Bakke.

Under arrangementet blir det taler fra styreleder i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, adm. dir. Øystein Bakke, samt fra statsminister Erna Solberg. Det blir også ei kort befaring med informasjon på sjukehustomta.

Koronapandemien gjør at foretaket må avgrense tallet på gjester som får være til stede, og arrangementet, som starter klokka 13.00, blir derfor bare for spesielt inviterte.

Foretaket vil streame arrangementet, slik at alle som ønsker det kan følge med på seremonien via HMR sine nettsider.