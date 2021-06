Barneskolelærer reagerer etter tur i Kringstadbukta: – Det var glasskår overalt

Nyheter

Mandag skrev Rbnett om Kringstadbukta Velforening som fortvilte over forsøpling i Kringstadbukta. De har gjentatte ganger ryddet opp etter fester på friluftsområdet denne våren. Senest på søndag var et medlem i velforeninga og tilfeldig forbipasserende ute om morgenen for å rydde opp etter en fest. Velforeninga etterlyste ryddehjelp i helgene fra kommunen, da spesielt i mai og deler av juni.