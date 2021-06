Nyheter

MOLDE: – Det er flere årsaker til at frivillig innsats er viktig. Folk har alltid hjulpet hverandre, men nå er det kanskje mer behov for å sette det i system. Vi flytter mer enn før, og bor på andre steder enn besteforeldrene, som gjerne er travlere enn før. Det kan også være andre ting som gjør at man ikke har så mye kontakt med andre voksne, sier jordmor Ingeborg Hjertvik til Romsdals Budstikke.