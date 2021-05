Nyheter

TUSTEN: – Kanskje 20 millioner, sier Oskar Dag Sylte når han blir spurt om hvor mye han og Eirik Berg har bidratt med i Tusten siden den spede begynnelse i 1973. Så godt fornøyd er Sparebanken Møre med «Tusten-kameratenes» innsats at de søndag stakk innom med en gavesjekk på en halv million. Banken vektlegger solid og langvarig innsats med å gjøre Molde til en bedre by både for fastboende og tilreisende.