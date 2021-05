«Slang» seg med læreren til skolen

Nyheter

Det går nok mest i hageslanger i våre trakter i disse strålende sommertider, men for Ingunn Røberg (55) er det annerledes. Hun elsker dyr, inkludert reptiler. Torsdag «snake» de to slangene Lilo og Stitch seg med på skolen. Der har de også vært tidligere, for omtrent samtlige av elevene på Midsund skule har hilst på de to gule og kule slangene. Som ikke er giftige, bedyrer Ingunn. Kongepyton er en kvelerslange, om det skulle berolige noen.