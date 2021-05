Nyheter

ÅNDALSNES: Koronatida har vært både til besvær og hjelp for arbeidet med å bygge Romsdalsgondolen. Styreleder Bernt Østhus i investorselskapet Longship, som eier selskapene The Norwegian Travel Company og derigjennom selskapene Romsdalsgondolen AS og Romsdalen AS, er svært fornøyd med det han ser når han besøker gondolanlegget på Åndalsnes på åpningsdagen. Østhus er overbevist om at satsingen på gondolen er riktig, og at gondolen vil gi positive ringvirkninger for reiselivsnæringa i Rauma og i hele Romsdal.