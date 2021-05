Nyheter

Vegtrafikksentralen midt meldte like før klokka 22 torsdag kveld at fylkesveg 63 Trollstigen var stengt på grunn av et snøras.

– Entreprenør er på veg for å rydde vekk snøen, het det i meldinga.

Klokka 22.43 ble det meldt at den populære turistvegen var åpnet for trafikk igjen.