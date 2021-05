Nyheter

Rauma kommune melder torsdag kveld om to tilfeller av koronasmitte. Begge ble påvist etter tester tester som er gjennomført onsdag.

«Smitten knyttes til et utbrudd et annet sted og personene kommer ikke fra Rauma kommune. De har oppholdt seg i karantene siden de kom til Rauma og er nå satt i isolasjon. De skal ikke ha vært i kontakt med andre personer her i kommunen. Begge skal være i fin form og situasjonen er oversiktlig og under kontroll», opplyser Rauma kommune på sine nettsider.