Tok grep for å bedre møtekulturen

Bakgrunnen for at Henøen foreslo å innføre tre minutters taletid og gå gjennom møtereglementet punkt for punkt i sin helhet var erfaringen fra forrige kommunestyremøte. Det ble preget av krangel og beskyldninger - mellom representanter og mot ordfører og administrasjonen. Krangelen gikk på møteledelse, fordeling av taletid og saksforberedelsen. På torsdagens møte sa Henøen at hun har et stort ansvar.