Nyheter

(Åndalsnes Avis) Det er Tidens Krav (krever innlogging) som forteller om den spesielle hendelsen som skjedde under en fartskontroll på Verma sist onsdag. Fem førere mistet førerkortet i kontrollen, og det ble skrevet ut 73 fartsbøter til 71 førere. To av dem fikk altså to forenklede forelegg.