Foreslo å utsette sak om norskopplæring - slik gikk det

- Vi meiner saka er for dårleg utgreidd, og at den må sendast tilbake til administrasjonen. Det trengst meir fagleg og økonomisk vurdering, og evaluering av dagens ordning med utgreiing av korleis innføringsklassen og det unike kompetansemiljøet kan vidareførast. Det sa Bjørn Ølander (SV) mellom anna da saka om framtidig organisering av innføringstilbod og grunnleggande norsk kom til behandling i hovudutvalg for oppvekst kultur og velferd måndag ettermiddag.