Regjeringen senker ferjeprisene med 10 prosent – lover å halvere

Dette skal legge til rette for en reduksjon av ferjetakstene på 10 pst. i andre halvdel av 2021. Deretter legger regjeringen opp til at prisene reduseres med 10 prosent hvert år fram til ferjeprisene er halvert.

Fordeles gjennom rammetilskudd

Midlene til fylkeskommunene fordeles gjennom rammetilskuddet basert på estimerte billettinntekter. Det betyr at Møre og Romsdal fylke vil få 20,7 millioner kroner til dette formålet i andre halvår 2021.

Ved en reduksjon av ferjetakstene, er vil også forskuddsbeløpet reduseres. For mindre kjøretøy reduseres derfor forskuddsbeløpet i første omgang fra 3.700 til 3.000 kroner. Det melder regjeringspartiene i en pressemelding.

– Dette er en god nyhet for alle som er avhengig av å bruke ferje til jobb og fritidsaktiviteter, og for næringslivet som er avhengig av å få transportert varer. Regjeringen legger nå opp til en reduksjon av ferjetakstene med 10prosent i andre halvår 2021 og en gradvis nedtrapping til halv takst i løpet av neste stortingsperiode, sier Helge Orten (H).

Reduksjonen i ferjeprisene skal gjøres i samarbeid med fylkeskommunene. Selv om midlene ikke er øremerket, er det en klar forventning om at disse pengene blir brukt til å redusere prisene, sier Helge Orten.

– Befolkningen og næringslivet har ledet an

AutoPASS ordningen har gjort at de som er avhengig av å pendle med bil har fått en ekstra kostnad når passasjerene ble gratis. En gradvis reduksjon av prisene slik regjeringen nå legger opp til vil gjøre det rimeligere å bo og jobbe i Kyst-Norge, sier Harry Valderhaug (KrF).

– Dette er en gledens dag. Befolkningen og næringslivet i Møre og Romsdal har ledet an i aksjonene mot høye ferjepriser. Nå kommer resultatet – en forpliktende plan for å halvere prisene i løpet av de neste årene. Det viser at et sterkt engasjement nytter, sier Lena Landsverk Sande (V).

(NTB)