Minst tre år før Tussentunnelens tur

MOLDE/HUSTADVIKA: Tussentunnelen har vært i bruk i 31 år. Hvert døgn kjører 6.020 kjøretøy gjennom den nesten 2,9 kilometer lange tunnelen. Behovet for å gjøre tunnelen sikrere, er stort. Men tunnelsikring og utbedringer koster. Fylkeskommunen har laget en oversikt som viser at det vil koste 4,58 milliarder kroner å utbedre og sikre tunnelene på fylkesvegnettet her i fylket.