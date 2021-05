MDG-politikere ut mot Møreaksen: – Det å skape en attraktiv by å bo i, handler ikke bare om reiseavstander

Nyheter

– Vi kan være enige med Høyre-kvinnene som uttalte seg i at debattklimaet rundt fjordkryssingen har hatt litt for høy temperatur, og at mange derfor velger å ikke bli med i denne debatten. Vi er også enige i at det er sider i saken som ikke har fått nok oppmerksomhet. Men der stopper enigheten.