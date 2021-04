Nyheter

Molde kommune kommer med denne oppfordringen til folk som har vært på Coop Bygg:

– Da må du være ekstra oppmerksom på sykdomssymptomer.

Bakgrunnen er at en ansatt er bekreftet smittet av korona, slik at kunder kan ha blitt utsatt for smitte.

Dette gjelder kunder som var innom butikken fredag 23. og lørdag 24. april, skriver kommunen på sine hjemmesider.