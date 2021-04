– Null frafall viser trivselen

Nyheter

MOLDE: Tøndergård har endret seg på flere områder siden skolen ble til som et samarbeidsprosjekt mellom ni kommuner i 1972. Skolen har siden gitt et forsterka opplæringstilbud til elever med ulike typer lærevansker. I 2020 ble det bestemt at Molde kommune tar over eierskapet og ansvaret for å drifte Tøndergård skole og ressurssenter.

I dag er Tøndergård underlagt oppvekstetaten i Molde kommune, på linje med de andre grunnskolene i Molde. Tøndergård er både grunnskole og videregående skoletilbud, der fylkeskommunen kjøper ti elevplasser. I tillegg er det tre internatbygg pluss hybelbygg ved Tøndergård. Ressurssenteret har siden 1985 drevet veiledningstjeneste overfor samarbeidskommunene.

Rektor Linda Pettersen opplyser at skolen i dag har 52 elever. Det er inngått samarbeidsavtaler med nabokommunene Hustadvika, Aukra, Vestnes og Rauma om kjøp av elevplasser ved Tøndergård. Også andre kommuner kan kjøpe elevplasser ved skolen. Totalt er det 120 ansatte ved skolen, ressurssenteret og arbeidsplasser i tilknytning til internat og hybelbygg.

Ordfører Torgeir Dahl framsnakker Tøndergårds tilbud ved å vise til at elever som får opplæringen der, trives godt i hverdagen.

– Rapporten som fylkeskommunen har fått utarbeidet, viser at kvaliteten på tilbudene ved Tøndergård er god. Når man ser at det ikke er frafall av elever, men at elevene som går i videregående opplæring fullfører, viser det trivselen og kvaliteten ved denne skolen. Fylkestinget viser en tydelig viljeserklæring til å videreføre tilbudene til de aller svakeste blant elevene; de som trenger individuell tilpasset opplæring, sier ordfører Dahl.